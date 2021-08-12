Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що на загострення на Донбасі впливають одразу три фактори – геополітичний, військовий та внутрішня ситуація в РФ. Про це він розповів в ефірі «Україна 24», передає «Радіо Свобода».

З його слів, один з факторів загострення конфлікту на Донбасі є геополітична ситуація, зокрема майбутні зустрічі Володимира Зеленського із Ангелою Меркель та Джозефом Байденом.

«Ми бачили минулої весни перед самітом НАТО, коли були можливі позитивні рішення для України, речник МЗС Росії Марія Захарова говорила, що якщо триватиме мілітаризація України й зближення з НАТО, то це загострить ситуацію на Донбасі», – нагадав він.

Другий фактор, як зазначає Гармаш, – внутрішня ситуація в Росії. Перед майбутніми виборами Росія намагається мобілізувати путінський електорат, включно й на окупованій території.

Також присутній і військовий фактор, зауважує він. Окупанти «тероризують мирних жителів з метою очищення від них зони потенційної активізації військових дій».