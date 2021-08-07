Російські окупанти 7 серпня обстріляли українських військових, коли вони допомагали місцевим мешканцям в Пісках. Один боєць загинув, ще один дістав поранення.

Бойовики запустили протитанкову керовану ракету по автокрану, який допомагав цивільним відновлювати пошкоджену інфраструктуру, повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід».

Один український воїн загинув, ще один – дістав поранення середньої важкості. У відповідь на обстріл з боку росіян українські бійці відкрили вогонь у відповідь.

«Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого», – зазначено в повідомленні.

Це не перший випадок, коли росіяни обстрілюють цивільну інфраструктуру, нехтуючи домовленостями, наголошує ОТУ «Схід». Так, 5 серпня окупанти з протитанкових гармат обстріляли Красногорівку. В результаті обстрілу був пошкоджений п’ятиповерховий будинок, автомобіль та тяжкко поранений місцевий житель, який перебував у власній квартирі.