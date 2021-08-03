Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив про тимчасову заборону відвідування посадовими особами та нардепами зони проведення Операції об’єднаних сил. Через це рішення свою поїздку вже скасував голова парламенту Дмитро Разумков

Тимчасова заборона діятиме 10 днів, уточнив Залужий в вівторок, 3 серпня. Все через процес прийому-передачі посади Командувача операції Об‘єднаних сил.

«Цей процес має відбутися у спокійній робочій обстановці для забезпечення безперебійного виконання завдань з оборони держави», – написав він у Facebook.

Через це рішення свою поїздку до районів проведення бойових днів скасував голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє прес-служба парламенту.

Нагадаємо, що 28 липня, президент Володимир Зеленсбкий змінив начальника Генштабу Збройних сил України та комантувача операції Об'єднаних сил. Тепер Об’єднані сили очолює Олександр Павлюк, а Генштаб ЗСУ – Сергій Шаптала