Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Генштабу Збройних сил України та комантувачів операції Об'єднаних сил та Десантно-штурмових військ. На їхні місця призначили нових. Про це йдеться в опублікованому 28 липня повідомленні на сайті Офісу президента.

Так, з посади начальника Генштабу Збройних сил звільнили Сергія Корнійчука. На його місце призначили Сергія Шапталу, командувача військами Оперативного командування «Захід».

Володимира Кравченка звільнили з посади командувача ООС. Тепер Об’єднані сили очолює Олександр Павлюк, командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Також з посади командувача Десантно-штурмових військ звільнили Євгена Мойсюка. Однак на його місце наразі нікого не призначили.

Крім того, президент підписав указ про призначення Олега Сінайко заступником голови Зовнішньої служби розвідки.

«Після проведених ротацій та заміни командирів і керівників як в армії, так і в Міністерстві оборони очікую системнішої роботи та розуміння кожним бійцем нашої армії перспективи розвитку Збройних Сил загалом», – заявив Зеленський.

Нагаладаємо, що 27 липня Володимир Зеленський змінив головнокомандувача Збройних сил України. Відтепер місце Руслана Хомчака займає командувач оперативного командування «Північ» Валерій Залужний