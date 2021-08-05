Впродовж минулої доби, 4 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. Крім того, внаслідок обстрілу житлового району Красногорівки, поранений місцевий мешканець. У результаті ворожих обстрілів один військовий отримав бойову травму, повідомляє пресцентр ООС у ранковому зведенні.

«Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан здоров’я – задовільний», – сказано в повідомленні.

У зведенні зазначається, що вчора поблизу Павлополя та Гранітного російсько-окупаційні війська застосовували станкові протитанкові гранатомети.

Біля Південного ворог двічі відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, а також мінометів 120-го та 82-го калібрів, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Новотошківського ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Золотого-4 окупанти застосовували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

На Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

Станом на 7:00 5 серпня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Водночас як повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко, бойовики вранці 5 серпня обстріляли житловий район міста Красногорівка, що на Донеччині. Один цивільний мешканець дістав поранення.

Обстріл Красногорівки відбувався приблизно з 7:20 до 8:00. Снаряди потрапляли зокрема до житлового району міста.

Унаслідок дій бойовиків постраждав місцевий мешканець.

За інформацією Кириленка, обстріли пошкодили квартиру у багатоповерхівці. Пораненим є чоловік 1965 року народження. Це уже не перше подібне порушення з боку бойовиків на Донбасі за останні місяці. Так, 8 травня бойовики обстріляли житловий квартал Мар'їнки, що на Донеччині.

Нагадаємо, у суботу, 31 липня, український військовий отримав на Донбасі осколкове поранення.