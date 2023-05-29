Засоби захисту четвертого класу поїхали до захисників

Київські прокурори передали для штурмової бригади поліції «Лють» бронежилети та бронеплити, які намагалися провезти як гуманітарну допомогу. Військовий захист вартістю 35 млн грн виявили, коли його намагалися провезти з Києва до Одеси, повідомили у понеділок, 29 травня, у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Водій-перевізник, якого зупинили для перевірки документів, заявив, що вантаж, який прямує з Києва до Одеси – це гуманітарна допомога одного з благодійних фондів. Та правоохоронці виявили у вантажівці 3500 бронеплит четвертого класу захисту та 700 бронежилетів.

Голова благодійного фонду, на якого посилався перевізник, спростував перевезення бронежилетів, заявивши, що фонд займається виключно дитячою психологічною реабілітацією та постачанням медикаментів до закладів охорони здоров’я. Документи, який показав правоохоронцям перевізник, за словами голови фонду, є підробленими.

«За клопотанням прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва слідчим суддею ухвалено рішення про передачу 700 бронежилетів та 3500 бронеплит 4 класу захисту, на потреби об’єднаної штурмової бригади "Лють". Ринкова вартість майна становить 35 млн грн», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

У прес-службі Офісу Генпрокурора додали, що бронезахист такого класу не пробивається при стрільбі з автоматів «АКС-74» та «ТИП-56» кулями зі сталевим осердям проміжних патронів. Об'єднана бригада «Лють», яка отримала бронежилети та плити – це воєнізований підрозділ Нацполіції нового зразка, яка перебуває на службі з лютого 2023 року та входить до складу «Гвардії наступу».