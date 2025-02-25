Державна служба з етнополітики та свободи совісті затвердила наказ, яким визначила механізм бронювання військовозобов'язаних священнослужителів на період мобілізації та на воєнний час. Які священники підпадають під бронювання керівник релігійного центру, управління, уповноважений проведення богослужінь, обрядів, церемоній;

заступник керівника релігійного центру, наділений тими ж функціями;

керівник релігійної громади, монастиря, братства, місіонерського товариства, духовного навчального закладу;

працівник релігійного центру, громади, монастиря, братства, духовного навчального закладу. Як розглядатимуть бронювання для священників Питання бронювання військовозобов’язаних священнослужителів розглядатимуть із урахуванням заповнення штатних посад військових капеланів у Збройних Силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі, відповідно до розподілу квот конфесійного представництва військових капеланів. Критерії визначення критично важливих релігійних організацій організація зареєстрована Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

запис про державну внесений до реєстру не пізніше 26 грудня 2024 року;

релігійна організація не включена до заборонених;

релігійна організація не розташована на окупованій Російською Федерацією території України;

статут релігійної організації не втратив чинність;

релігійна організація внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

релігійна організація подала звіт про використання доходів за попередній звітний період.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter