В Україні визначили механізм бронювання військовозобов'язаних священників
Державна служба з етнополітики та свободи совісті затвердила наказ, яким визначила механізм бронювання військовозобов'язаних священнослужителів на період мобілізації та на воєнний час.
Які священники підпадають під бронювання
- керівник релігійного центру, управління, уповноважений проведення богослужінь, обрядів, церемоній;
- заступник керівника релігійного центру, наділений тими ж функціями;
- керівник релігійної громади, монастиря, братства, місіонерського товариства, духовного навчального закладу;
- працівник релігійного центру, громади, монастиря, братства, духовного навчального закладу.
Як розглядатимуть бронювання для священників
Питання бронювання військовозобов’язаних священнослужителів розглядатимуть із урахуванням заповнення штатних посад військових капеланів у Збройних Силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі, відповідно до розподілу квот конфесійного представництва військових капеланів.
Критерії визначення критично важливих релігійних організацій
- організація зареєстрована Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- запис про державну внесений до реєстру не пізніше 26 грудня 2024 року;
- релігійна організація не включена до заборонених;
- релігійна організація не розташована на окупованій Російською Федерацією території України;
- статут релігійної організації не втратив чинність;
- релігійна організація внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
- релігійна організація подала звіт про використання доходів за попередній звітний період.
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