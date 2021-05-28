Сучасна виробнича площа компанії займає 120 000 кв. м

Бруківка стає все більш популярною альтернативою асфальту та бетону завдяки своїй естетичності та екологічності. Нею вимощують не лише пішохідні зони та прибудинкові території, а й міжквартальні та житлові вулиці. Правильна технологія виробництва роблять такий вид покриття одним із найбільш довговічних. Саме в це вже понад 25 років інвестує львівська ТМ «Мій Двір».

Історія львівського виробника бруківки ТМ «Мій Двір» розпочалася у 1993 році з ручного виготовлення бруківки: у пластикові форми заливали рідкий бетон, який там застигав. Технологія вібролиття – досить ресурсозатратна та малоефективна, тож уже у 1997 році компанія запустила першу в Україні вібропресувальну лінію німецького виробника Zenith та відмовилася від ручного виробництва повністю. Зараз компанія має три виробничі лінії.

«Сучасна технологія вібропресування передбачає виготовлення бруківки з напівсухої суміші під великим тиском. За один цикл, яких може бути до чотирьох за хвилину, виготовляється більше 1 м2. У найкращі часи вібролиття ми робили за місяць приблизно 10-12 тис. м2, а зараз виготовляємо цей же об’єм за день-півтора», – розповідають у ТМ «Мій Двір».

Пошук і доставка якісних матеріалів для виробництва – справа досить складна і дороговартісна, адже не вся потрібна сировина є в межах Львівщини. Один з найвигідніших та найефективніших методів зробити це – залізниця, тож у 2002 році компанія інвестувала у власний залізничний склад у Давидові, що дозволило привозити матеріали з будь-яких куточків України.

Залізничний склад компанії (фото ТМ «Мій Двір»)

Якість сировини також покращив комплекс обробки, встановлений у 2009 році. Відтоді увесь інертний матеріал, що постачається на ТМ «Мій Двір», проходить обробку – дроблення на необхідні фракції, фракціювання, миття, що, у свою чергу, забезпечує потім бетон вищої міцності.

Ще за два роки на виробництві запрацювала власна лабораторія, у якій технологи тестують зразки продукції та контролюють її якість, підбір та обробку вхідної сировини, отримання необхідних унікальних фракцій заповнювачів, створення рецептур для бетонних сумішей.

«Для якісної плитки важливими є пропорції матеріалів у бетоні і щоб між ними не лишалося пустот, у які може потрапити вода та зруйнувати бруківку. Потрібно знати, скільки і якого щебню має бути, скільки піску, скільки цементу та інших матеріалів. Матеріали в умовах українського ринку можуть мати нестабільний склад, і якщо щодня повторювати один і той самий рецепт плитки, то вона буде виходити різна. Власна лабораторія дозволяє коригувати рецепти залежно від отриманих матеріалів», – пояснюють у ТМ «Мій Двір».

З 2014 року компанія активно інвестувала у розвиток виробництва та збільшувала потужності: зокрема, встановила новий автоматизований бетонозмішувальний комплекс німецького виробника MASA та дві бетоноформувальні лінії Zenith 940. У 2019 році в експлуатацію ввели автоматизовану виробничу лінію MASA, що не мала аналогів в Україні і дозволила почати виробництво тротуарних плит.

Компанія орієнтується на найкращий світовий досвід, зокрема, німецький – саме звідти привезена вся техніка. Завдяки інвестиціям у найкраще та постійному саморозвитку ТМ «Мій Двір» стала одним із провідних виробників бруківки в Україні. Зараз тут виробляють до 300 000 м2 продукції на місяць, маючи в асортименті понад півсотні тротуарних плит, плитки та інших бетонних елементів ландшафтного дизайну. На всю свою продукцію компанія дає гарантію 25 років, але тут впевнені, що вона прослужить набагато довше.