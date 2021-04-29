За допомогою L-стінок можна облаштовувати клумби та зонувати територію подвір'я

Цьогоріч на українському ринку декоративних елементів для ландшафтного дизайну з’явилася унікальна продукція – L-стінки. Це багатофункціональна цільна підпірна стінка, яка завдяки своїй L-подібній формі утримує саму себе, а також ґрунт, який на неї насиплять.

Через свою стійкість та надійність такі L-стінки дуже популярні в Європі, а особливо – у Німеччині, також досить часто їх використовують у Великій Британії та Іспанії. Там такі декоративні елементи сягають у висоту навіть кількох метрів – якщо потрібно збудувати масштабну підпірну стіну, а також можуть мати скошену верхню частину.

За кордоном уже виробляють L-стінки висотою кілька метрів та зі скошеними верхівками (фото британських та іспанських виробників)

Український виробник ТМ «Мій Двір» першим запропонував в Україні такий продукт. Зараз покупцям доступні три розміри L-стінок – висотою 50 см, 80 см та 1 м, та в одному кольорі – класичному сірому. Невдовзі асортимент має поповнитися також елементами чорного кольору.

L-стінки можна використовувати як для ландшафтного дизайну на приватних подвір’ях, так і для громадських просторів чи комерційних площ. Окрім функції підпірної стінки, яка утримує круті схили та запобігає зсуву ґрунту, за допомогою цих декоративних елементів можна облаштовувати клумби або зонувати територію двору, особливо рельєфну та багаторівневу.

Зараз клієнтам в Україні доступні три розміри L-стінок – висотою 50 см, 80 см та 1 м (фото ТМ «Мій Двір»)

Одразу після встановлення на фундамент L-стінка готова до використання, монтується вона дуже швидко та легко. Для тих, хто сумнівається, як краще використати декоративні елементи та інші види покриття на своїй ділянці, компанія пропонує послугу дизайн-проекту.

Торгова марка «Мій Двір» працює на ринку вироблення бруківки, бетонних бордюрів, блоків та декоративних елементів уже понад 20 років і стала за цей час гарантом якості та довговічності. На всю свою продукцію компанія дає гарантію на 25 років. Придбати покриття можна у відділеннях ТМ «Мій Двір» у Львові, Милятичах, Тернополі, Луцьку, Рівному, Івано-Франківську та Ужгороді, а також замовити онлайн.