Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив невдоволення через те, що країни Євросоюзу надають недостатню допомогу Україні

Керівництво Європейського Союзу проводить аудит того, скільки зброї країни-члени ЄС передали Україні після початку російського повномасштабного вторгнення. Перевірка спровокували скарги з боку окремих держав-членів ЄС щодо недостатньої участі окремих країн співтовариства у процесі постачання зброї Україні, пише Financial Times з посиланням на поінформовані джерела.

Як йдеться у матеріалі видання, Європейська служба зовнішніх справ (EEAS) повинна представити результати аудиту до саміту лідерів ЄС 1 лютого. Саме тоді, на зустрічі у Брюсселі, планують ухвалити пакет фінансової допомоги Україні на 50 млрд євро.

Аудит буде побудований на матеріалах, які були подані державами-членами у відповідь на запити EEAS, які вже зустріли опір з боку деяких країн, які не бажають надавати повних даних.

Рішення про проведення аудиту було ухвалене після того, як минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц зажадав підрахувати та порівняти військові поставки, які країни передають Україні. Його коментарі перегукувались із приватними зауваженнями офіційних осіб інших країн ЄС щодо масштабів військових постачань, обіцяних іншими державами-членами.

Згідно з дослідженням Кільського інституту світової економіки, Німеччина взяла на себе найбільші зобов'язання ЄС щодо постачання зброї з точки зору вартості. Її зобов'язання, що становлять понад 17 млрд євро до 31 жовтня минулого року, приблизно вп'ятеро перевищують вартість зобов'язань Данії, що прямує за величиною донора.

Хоча висловлювання Шольца трактували як закид щодо діяльності інших великих державам ЄС, зокрема Франції та Італії, його публічний заклик до більшої прозорості був приватно підтриманий чиновниками високих рангів в Брюсселі, які вважають, що деякі держави могли б надати Києву більше зброї у критичний момент війни з Росією.

Деякі країни ЄС, окрім Німеччини, особливо на сході блоку, також наполягають на розширенні Європейського фонду миру (EPF), спільного фонду, який частково фінансує постачання зброї в Україну, щоб збільшити постачання та поділити тягар витрат.

У Берліні вважають надто скромною підтримку з боку Франції, Італії та Іспанії. На 2024 рік у бюджеті Німеччини закладено 8 млрд євро на постачання зброї Україні. Загальний обсяг військової, фінансової та гуманітарної допомоги Києву з боку ФРН із початку повномасштабної війни перевищив 25 млрд євро.