Бізнес-центр Viking, який входить до портфелю групи компаній Dragon Capital – однієї з найбільших інвестиційних компаній в Україні, запрошує орендарів до співпраці. Цей сучасний бізнес-центр з офісними приміщеннями розташований у перспективному районі на вул. Зеленій, 151.

Завдяки зручному розташуванню та високотехнологічному оснащенню центр створює комфортні умови для бізнесу й забезпечує легкий доступ до ключових транспортних маршрутів. Також Viking обладнаний усіма необхідними комунікаціями.

«Бізнес-центр Viking пропонує сучасні комфортні офіси площею від 50 до 1000 метрів квадратних метрів на одному поверсі. Він облаштований всім необхідним. Однією з переваг є наявність резервного живлення – це дизель-генератор, який забезпечує безперебійне електропостачання під час відключення світла. А також у бізнес-центрі VIKING облаштоване комфортне укриття з робочими місцями, доступом до Wi-Fi та обігрівом», – розповіла Лілія Терентьєва, комерційний директор бізнес-центру Viking.

Район, де розташований бізнес-центр Viking, приваблює орендарів швидким розвитком інфраструктури та близькості до закладів харчування й інших сервісів. На першому поверсі є популярні ресторани та кафе, що створюють зручну атмосферу для обідів і неформальних зустрічей. А на 10-му поверсі є тераса, що слугує додатковим простором для роботи чи відпочинку.

У центрі вже працюють представники різних галузей, це сприяє створенню динамічного середовища для співпраці.

«Наш бізнес-центр має попит серед релокованого бізнесу в Україні. І на сьогодні маємо обмежену кількість позицій. Тому поспішайте орендувати комфортний та сучасний офіс в нашому бізнес-центрі», – наголосила Лілія Терентьєва, комерційний директор бізнес-центру Viking.

Більше інформації про доступні площі та їх конфігурацію можна знайти на сайті бізнес-центру Viking або за телефоном +38 067 270 08 37.