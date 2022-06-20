У Resident Development дбають про безпеку

Суттєву увагу ще під час розроблення архітектурнихпроєктів звернули на цілковиту захищеність людей, заявили представники будівельної компанії Resident Development. Там переглянули ще раз усю безпекову концепцію роботи.

Під час проєктування – суттєві зміни щодо безпеки. Рішення мають гарантувати спокій майбутніх мешканців будинків компанії Resident Development. Зокрема, укриття там передбачають комфортне перебування – вони із санвузлами, питною водою, відкидними лавками тощо. Все для того, аби не мучитися під час повітряних тривог. У планах – консультації із провідними фахівцями щодо ще більшої безпеки людей в укриттях.

«Самі, без наказів «згори», збільшили товщину стін у підземних паркінгах. Перекриття таких укриттів зміцнили, – розповіли в компанії Resident Development. – Проєктантам дали завдання змінити всі заплановані ліфти на швидкісні, щоби люди могли зменшити час на евакуацію. А ще архітектори мали вже у плані розширити сходові клітки, щоби не було тисняви. Передбачили також надійніший пожежний захист та противогневе оповіщення».

Ревізори компанії Resident Development мають завдання перевірити усе. До прикладу, і раніше не економили на вікнах. А тепер замовляють перевірені війною. Адже неякісні – загроза для людей. Осколки можуть поранити чималу кількість людей. Тож тепер кожну деталь нових будинків у компанії Resident Development «проганяють» через блок безпеки.

Львів зараз фактично – тилове місто. Перш за все він має дати людині відчуття безпеки, комфорту. Щоби люди, яких зачепила війна, могли в цьому місті почувати себе безпечно, рознапружитися, відійти від горя і лиха та прийти до тями. Саме тому в компанії Resident Development закликають і своїх колег по цеху також підвищити якість будівництва та врахувати сучасні вимоги безпеки в умовах війни.