Будівлю КМДА підсвітили у кольори веселкового прапора
Акцію підготували до Міжнародного дня прав людини
Будівлю Київської міської державної адміністрації підсвітили у кольори веселкового ЛГБТ-прапора. Відповідну акцію влаштували у Міжнародний день прав людини ввечері у п'ятницю, 10 грудня.
Ініціаторами акції виступили організації Amnesty International Ukraine та KyivPride. Її мета, як зазначає прес-служба КМДА, привернути увагу громадськості і влади до важливості реакції на злочини на ґрунті гомофобії та трансфобії.
фото прес-служби КМДА
«Сьогоднішня акція привертає увагу саме до рівності прав усіх без винятку людей. Упевнений, що визнання кожним із нас цієї рівності веде людей до свободи, взаємоповаги та миру», – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Міжнародний день прав людини відзначають 10 грудня з нагоди ухвалення Організацією об'єднаних націй Загальної декларацію прав людини у 1948 році. Документ проголошує права особистості, цивільні і політичні права і свободи, які не можуть бути обмежені за будь-якими ознаками.