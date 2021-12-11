Будівлю Київської міської держадміністрації підсвітили у кольори веселкового прапора 10 грудня

Будівлю Київської міської державної адміністрації підсвітили у кольори веселкового ЛГБТ-прапора. Відповідну акцію влаштували у Міжнародний день прав людини ввечері у п'ятницю, 10 грудня.

Ініціаторами акції виступили організації Amnesty International Ukraine та KyivPride. Її мета, як зазначає прес-служба КМДА, привернути увагу громадськості і влади до важливості реакції на злочини на ґрунті гомофобії та трансфобії.

фото прес-служби КМДА

«Сьогоднішня акція привертає увагу саме до рівності прав усіх без винятку людей. Упевнений, що визнання кожним із нас цієї рівності веде людей до свободи, взаємоповаги та миру», – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Міжнародний день прав людини відзначають 10 грудня з нагоди ухвалення Організацією об'єднаних націй Загальної декларацію прав людини у 1948 році. Документ проголошує права особистості, цивільні і політичні права і свободи, які не можуть бути обмежені за будь-якими ознаками.