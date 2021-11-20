Солдат-контрактник Збройних сил України став жертвою шантажу та погроз з боку товаришів по службі через сексуальну орієнтацію, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, військовий написав рапорт, у якому розповів про цькування та вказав імена причетних. Командир його батальйону натомість заявив, що в армії не повинно бути представників ЛГБТ, а кривдників солдата карати не будуть.

Денісова нагадала, що в Україні заборонено будь-які форми дискримінації такими документами:

статтею 24 Конституції України;

статтею 7 Загальної декларації прав людини;

статтею 14 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та протоколу № 12 до неї;

статтею 6 закону «Про основи запобігання та протидії дискримінації в Україні».

На думку Денісової, військова дисципліна зобов'язує солдата дотримуватись правил взаємовідносин між військовослужбовцями, зміцнювати військову спільноту, виявляти повагу до командирів та один одного, бути ввічливими та дотримуватися військового етикету.

У зв’язку з цькуванням солдата за його сексуальну орієнтацію, уповноважена з прав людини попросила міністра оборони України Олексія Резнікова взяти під особистий контроль службове розслідування цього випадку та дій командира батальйону.