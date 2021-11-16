Сергія Савіна і Максима Вербу побили в центрі Львова, розпиливши їм в обличчя перцевий балончик

Галицький районний суд Львова виніс вирок звинувачуваному в нападі на поета Сергія Савіна та музиканта Максима Вербу. Він отримав 4 роки та 1 місяць ув'язнення. Судове засідання відбулося у понеділок, 15 листопада, повідомила громадська організація «Інсайт», яка займається психологічною та юридичною підтримкою ЛГБТ-спільноти.

«ГО «Інсайт» домоглася першого реального строку за злочин на ґрунті ненависті у справі з гомофобним нападом у Львові! Те, що сьогодні сталося – значна та важлива подія для усіх нас! Суд призначив реальний, а не умовний термін для злочинця за гомофобний напад! Дякуємо нашій адвокатці Оксані Гузь за ведення справи та за те, що гомофобний мотив злочину не був проігнорований судом», – повідомили на сторінці ГО «Інсайт».

Також у повідомленні зазначено, що суд врахував попередню судимість підсудного з невідбутим покаранням та засудив його до позбавлення волі терміном на 4 роки та 1 місяць. Обвинувачення було висунуто за статтею ККУ 296 (хуліганство), але із зазначенням гомофобного мотиву вчинення злочину. Судове засідання відбувалося у відкритому режимі. Справу розглядав суддя Віктор Романюк.

Адвокатка потерпілого Оксана Гузь у коментарі ZAXID.NET розповіла, що нападник отримав 4 роки та 1 місяць ув'язнення, це покарання включає і попереднє – невідбуте. Вирок ще може бути оскаржений сторонами протягом 30 днів. Також вона зазначила, що нападник свою вину визнав.

Зазначимо, що це вже другий вирок у цій справі. Один із нападників вже отримав 4 роки умовного терміну. Також ще мають відбутися судові засідання щодо ще двох підозрюваних у цій справі.

Нагадаємо, що у липні цього року у центрі Львова група молодиків напала на двох хлопців. Поета Сергія Савіна та його друга Максима Вербу побили, після чого викрали у них гаманець та телефон. За підозрою у вчиненні злочину затримали чотирьох осіб.