Сергія Савіна (ліворуч) разом з другом Максимом Вербою побили у центрі Львова, бо сприйняли їх за геїв

Галицький районний суд Львова присудив чотири роки тюрми уродженцю Тернопільської області Максиму Ільківу. Він разом з знайомими з гомофобних мотивів напав на поета Сергія Савіна та музиканта Максима Вербу у центрі Львова.

Як вказано у вироку суду, після опівночі 26 липня 2021 року Максим Ільків разом із знайомими почав вигукувати нецензурні вислови щодо київського поета Сергія Савіна та музиканта Максима Верби. Вони висловлювались щодо їхньої можливої гомосексуальної орієнтації. Інцидент трапився на проспекті Свободи біля памятника Тарасу Шевченку.

Один з товаришів Максима Ільківа бризнув чоловікам в обличчя газовим балончиком, а після цього нападники почали їх бити. Максим Ільків також вкрав мобільний телефон Iphone 5s у одного з потерпілих.

У вироку суду вказано, що Максим Ільків є уродженцем м. Копичинці на Тернопільщині. У суді він визнав свою провину.

Дослідивши матеріали справи, суддя Віталій Радченко визнав його винним у хуліганстві та грабежі, засудивши на чотири роки тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.

Додамо, що за напад на Сергія Савіна та Максима Вербу судили чотирьох чоловіків. Їхні справи розглядали окремо і вирок Максиму Ільківу був останній у цій справі.

Реальне покарання у листопаді 2021 року також отримав раніше судимий львів’янин Михайло Юдкін – він проведе у тюрмі чотири роки та один місяць.

Двоє інших нападників отримали умовне покарання. Львів’янину Володимиру Повху присудили 1,5 роки умовно, а уродженцю Хмельницької області Анатолію Бачинському – рік умовно.