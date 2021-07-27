Сергій Савін заявив, що його разом з другом побили у центрі Львова, бо сприйняли їх за геїв

На проспекті Свободи у Львові невідомі молодики побили і пограбували київського поета Сергія Савіна з другом. Про це поет повідомив у себе на Facebook, заявивши, що на них напали через гомофобію. У поліції підтверджують інформацію про грабіж, злочинців розшукують.

Випадок трапився опівночі неділі, 26 липня. Як повідомив 24-річний Сергій Савін у себе на Facebook, група невідомих людей віком 20-25 років напала на нього з другом біля пам’ятника Шевченкові. Двох чоловіків побили та розпилили їм в обличчя перцевим балончиком.

«Група молодиків за нами спостерігала ще під час читання мною віршів на площі Ринок. І з камер відеонагляду було видно, як за нами стежили. І ходили за нашими слідами», – повідомив Савін.

У прес-службі Нацполіції Львівщини ZAXID.NET підтвердили інформацію про випадок побиття і грабежу. За інформацією поліції, 20-річний львів'янин (друг Савіна) подзвонив на «102» о 1:20 і повідомив, що на них з товаришем напали невідомі, які їх побили і вкрали у них телефони та гаманець. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.168 ККУ (грабіж) і зараз встановлює інформацію про грабіжників.

Своєю чергою Сергій Савін впевнений, що на них з другом напали з дискримінаційних мотивів. У поліції наразі цю версію не підтверджують.

«Єдине, що могли почути злочинці, це нашу з Максимом приватну розмову, де я його поетично назвав «коханий друг» і тільки через це, молодики могли собі нафантазувати, що ми належимо до ЛГБТ- спільноти (що абсолютно, врешті, нікого не стосується)», – вважає Савін.

Сергій Савін – поет, родом з Вінничини, зараз проживає у Києві. До Львова поет приїхав презентувати драму-феєрію «Нелоліта», зняту за його романом «Нелоліта. Біблія грішника».