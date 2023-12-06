Компанія розповіла про майбутні проєкти

Швидкий темп життя та постійні зміни стають невіддільною частиною сучасності. Будівництво житлових комплексів в цей час може запропонувати розв’язання проблем соціальної взаємодії.

Компанія «Буд Інвест Ком» вже давно врахувала всі вимоги для комфорту та затишку: «Ми будуємо не просто ЖК, чи коробки, а створюємо простір, де люди можуть знаходити спільні інтереси, розвиватися та підтримувати один одного».

«Буд Інвест Ком» втілює проєкти на ринку нерухомості з 2011 року. За цей час компанія встигла здати 12 будинків в експлуатацію, продати більше ніж 580 квартир і понад 90 особняків та котеджів.

Це свідчить про прагнення компанії задовольняти різноманітні потреби клієнтів. А цьогоріч стартувало 3 нові проєкти та завершуються вже існуючі, щоб найближчим часом створити ще більше комфортного та соціально інтегрованого простору для проживання.

Цьогоріч у компанії стартували 3 нові проєкти

Один із захопливих проєктів – житловий комплекс «Франко» на вулиці Величковського, що розташована у Рясне-2. Цей проєкт став можливим завдяки угоді між Львівським університетом імені Івана Франка та компанією «Буд Інвест Ком».

Навчальний заклад шукав надійного забудовника для забезпечення житлом своїх працівників і саме «Буд Інвест Ком» запропонував кращі умови у співвідношенні ціни та якості, завдяки чому підписав інвестиційну угоду на будівництво майбутнього будинку. Тож у ЖК «Франко» понад 40 квартир будуть доступними працівникам університету за зниженою ціною.

Варто зазначити, що процес реалізації проєкту належно контролюється державою та університетом, що гарантує високу якість будівництва та своєчасну здачу в експлуатацію. Компанія не тільки ставить на якість будівництва, але й акцентує на безпеці та зручності для майбутніх мешканців.

Використання в будівництві якісних, енергоефективних та екологічних матеріалів, системи відеоспостереження майбутнього ЖК, безпечні покриття для дитячо-спортивних майданчиків, місця для зберігання дитячих візочків та велосипедів, також обов’язкове укриття та інклюзивність – усе це є частиною сучасних забудов від будівельної компанії «Буд Інвест Ком».

Компанія докладає зусиль, щоб будинки були комфортними для всіх мешканців

«Наша мета – соціально контрольовані будинки з комфортом, тому поверховість будинків сягає від 6 до 10 поверхів. Це європейська концепція, завдяки якій сусіди знають один одного в обличчя, спілкуються, формують дружню спільноту. А ще така поверховість дозволяє ставити індивідуальне газове опалення та створювати хороші, затишні для всіх будинки. Питання якості та економії на енергоносіях для нас у пріоритеті, тому всі наші житлові комплекси мають енергоефективність класу В», – говорить Любомир Босаневич, директор ПП «Буд Інвест Ком», керівник проєктів ЖК Південний Deluxe та Falcone City.

Ще одним амбіційним проєктом є розвиток району в Сокільниках, де компанія задовольняє потреби мешканців, будуючи як особняки, так і багатоквартирні будинки. Завершення будівництва трьох будинків у ЖК Південний, старт ЖК Південний Deluxe, ЖК «Falcone City» та створення мультифункціонального торгово-розважального центру свідчать про зацікавленість «Буд Інвест Ком» у комфорті та якості життя своїх клієнтів.

У Сокільниках «Буд Інвест Ком» зводить особняки та багатоквартирні будинки

«Не було точного задуму створення змішаного типу житла. Все формувалося виключно на запитах наших клієнтів. Таким чином район в Сокільниках створювався історично. Ми дивились і слідкували за зростанням та розвитком цього району і на цьому зупинятись не плануємо», – кажуть у компанії.

Тож у Сокільниках, як і в ЖК «Франко», компанія піклується про те, щоб створити найкращі умови для взаємодії мешканців, аби кожен із них відчув себе частиною чогось більшого, не обмежуючись лише стінами свого помешкання. Любомир Босаневич, директор та керівник проєктів ЖК Південний Deluxe та Falcone City додає: «Люди повинні виходити за межі своєї квартири, їх має цікавити прибудинкова інфраструктура і ми стараємось робити це круто. Наш світогляд – змусити людей думати про те, що відбувається за межами будинку, а не тільки у квартирі. За ініціативою громади ми допомагаємо організувати ярмарки на підтримку ЗСУ та створюємо атмосферу соціально-відповідального суспільства».

Компанія створює атмосферу соціально-відповідального суспільства

Загалом компанія планує і надалі тримати високу планку надійного забудовника, який має у порядку всі дозвільні документи на проведення будівельних робіт та завжди здає житло в експлуатацію. Переконатися у цьому можна, просто відскакувавши QR-код на паспорті об’єктів компанії та перевіривши всі дозволи на сайті Єдиної державної системи у сфері будівництва України.

Також забудовник намагається дотримуватися заявлених темпів будівництва навіть у непередбачуваних умовах: на випадок можливих ударів по інфраструктурі та відключення електроенергії на будівельних майданчиках працюватимуть генератори. І, попри певну невизначеність, спричинену ситуацією в країні, у «Буд Інвест Ком» будують не лише житло, а й плани на майбутнє.

Зокрема компанія підписала інвестиційну угоду з Академією наук України – у проєкті будівництво на вулиці Науковій та Козельницькій.

«“Буд Інвест Ком” вкладатиметься у розвиток прибудинкової території, у формування сусідських, ініціативних спільнот, та й загалом: у створення міського середовища, покликаного зближувати людей, розширювати горизонти та радувати мешканців сучасним комфортом. Дякуємо ЗСУ за змогу працювати. Віримо та наближаємо Перемогу разом», – додають у компанії.