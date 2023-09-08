Смарт-квартира підійде людям, які живуть наодинці

Смарт-квартири вже декілька років популярні на ринку нерухомості, адже таке міні-житло вигідне у багатьох аспектах. Проте попри швидку окупність та невеликі рахунки за комуналку смарт-квартира має свої мінуси, про які варто знати перед орендою або купівлею. Детальніше про смарт-квартири розповідає Асоціація західноукраїнських забудовників.

Що таке смарт-квартира

Смарт-квартири (з анлійської – розумний) – це квартири з невеликою площею, приблизно від 18 до 30 м2, які мають компактне та продумане планування. Справжнім трендом вони стали у 2016 році, проте не втрачають своєї актуальності.

Таке житло коштує дешевше, ніж більшість однокімнатних квартир. Відповідно, це вигідно для інвесторів. До того ж, продавши одну стару квартиру, можна купити декілька невеличких «смартів», у комплексі з якими йтимуть і новіші технології будівництва. Окрім того, маленьке житло за площею найчастіше передбачає невеликі рахунки за комунальні послуги. Проте таке житло буде пасувати не кожному.

Переваги смарт-квартир:

Гарна інвестиція як для оренди житла, швидко окуповується. Найнижча на ринку вартість. Економія на комунальних послугах. Дешевший ремонт. За умови «розумного» ремонту – відсутність площі, яка не використовується.

Недоліки смарт-квартир:

Хоч загальна ціна нижча, однак за квадратний метр – вища. Якщо квартира не в житловому фонді, то оплата за комунальні буде рахуватися по-іншому – комерційному (вищому) – тарифу. Неможливо прописати більше однієї людини. Багато квартир на одному поверсі. Через одне спільне приміщення запахи із зони кухні поширюються на решту приміщення. Якщо вас двоє, то приватного простору буде замало. Ремонт має бути максимально компактним і продуманим, інакше не буде ні простору, ні зручностей. Маленьку квартиру треба частіше прибирати, адже вона швидше брудниться. Якщо у вас багато речей, у смарт-квартирі для цього має бути місце. Інакше велика кількість дрібниць по всій квартирі зробить її захаращеною та незатишною.

Кому пасуватиме смарт-квартира

Смарт-квартира підійде людям, які живуть наодинці: студенти, пенсіонери. Найбільший смарт підійде парі, яка більшу частину часу проводить на роботі, і це не заважатиме приватному простору кожного з партнерів. Якщо ви хочете інвестувати гроші в нерухомість, то смарт-квартири – хороший варіант для здачі в оренду.

Не обирайте для оренди смарт-квартиру, якщо маєте дітей. Втрьох там замало місця. Крім того, на таку площу ви не зможете зареєструвати двоє чи більше людей. Також таке житло – точно не варіант для того, аби заводити собаку.