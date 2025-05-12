Запчастини чоловік мав перевезти в Угорщину

Глибоцький районний суд оштрафував жителя Буковини на 34 тис. грн за те, що той намагався вивезти за кордон 18 запчастин до реактивних літаків, які приховав серед речей у своєму авто. Чоловік в суді визнав свою провину.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що обвинувачений житель Буковини Юрій Вікнянський 20 січня 2025 року намагався переправити через державний кордон з Румунією 18 запчастин від літаків. На відділенні «Нової пошти» чоловік отримав посилку від продавця, в якій були стартер повітряний СВ-78БА в комплекті з паспортом, два відцентровані паливні насоси з паспортами та електромеханізм ЭПВ-50БТ, вісім датчиків частоти обертання та шість сигналізаторів тиску.

«Обвинувачений розумів, що слід проводити підготовку документів для оформлення дозволу Державної служби експертного контролю України з метою законного переміщення через митний кордон товарів військового призначення та підлягають обов’язковому державному експортному контролю. Обвинувачений усвідомлював, що він не має відповідного дозволу ДСЕК України та не зареєстрований у встановленому порядку як суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю, вирішив незаконно перемістити їх з України до Угорщини», – йдеться у вироку Глибоцького районного суду від 25 квітня.

Юрій Вікнянський упакував до картонної коробки запчастини і помістив у багажник авто Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, приховавши серед інших посилок, та виїхав у напрямку пункту пропуску «Порубне – Сірет» Чернівецької митниці.

22 січня 2025 року працівники митниці виявили приховані від митного контролю запчастини до військових літаків. До початку підготовчого засідання обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором, за умовами якої сплатить штраф у розмірі 34 тис. грн штрафу. Усі 18 запчастин, які раніше конфіскували, повернули власнику. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.