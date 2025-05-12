Буковинця оштрафували за спробу вивезення запчастин до реактивних літаків за кордон
Запчастини повернули власнику
Глибоцький районний суд оштрафував жителя Буковини на 34 тис. грн за те, що той намагався вивезти за кордон 18 запчастин до реактивних літаків, які приховав серед речей у своєму авто. Чоловік в суді визнав свою провину.
Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що обвинувачений житель Буковини Юрій Вікнянський 20 січня 2025 року намагався переправити через державний кордон з Румунією 18 запчастин від літаків. На відділенні «Нової пошти» чоловік отримав посилку від продавця, в якій були стартер повітряний СВ-78БА в комплекті з паспортом, два відцентровані паливні насоси з паспортами та електромеханізм ЭПВ-50БТ, вісім датчиків частоти обертання та шість сигналізаторів тиску.
«Обвинувачений розумів, що слід проводити підготовку документів для оформлення дозволу Державної служби експертного контролю України з метою законного переміщення через митний кордон товарів військового призначення та підлягають обов’язковому державному експортному контролю. Обвинувачений усвідомлював, що він не має відповідного дозволу ДСЕК України та не зареєстрований у встановленому порядку як суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю, вирішив незаконно перемістити їх з України до Угорщини», – йдеться у вироку Глибоцького районного суду від 25 квітня.
Юрій Вікнянський упакував до картонної коробки запчастини і помістив у багажник авто Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, приховавши серед інших посилок, та виїхав у напрямку пункту пропуску «Порубне – Сірет» Чернівецької митниці.
22 січня 2025 року працівники митниці виявили приховані від митного контролю запчастини до військових літаків. До початку підготовчого засідання обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором, за умовами якої сплатить штраф у розмірі 34 тис. грн штрафу. Усі 18 запчастин, які раніше конфіскували, повернули власнику. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.