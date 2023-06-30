Торгівельні ятки чоловік поставив у туристичному місці

Житель Чернівців незаконно захопив частину землі «Касперівського» заказника на Тернопільщині і облаштував там торгівельні ятки. Після рішення суду виконавча служба Тернопільщини примусово розібрала будки і звільнила ділянку заповідного фонду.

Землею заказника державного значення житель Чернівців незаконно користувався кілька років. В цій місцині розташоване Касперівське водосховище на річці Серет. Сюди приїжджають чимало туристів, щоб відпочити та покупатися. Щодо того, що на території Касперівців біля туристичного об'єкту підприємець продає різні товари без відповідних договорів, в прокуратуру Тернопільщини звернулася місцева громада.

«Правоохоронці встановили, що земельну ділянку в межах ландшафтного заказника загальнодержавного значення "Касперівський" самовільно зайняв мешканець м. Чернівці. Він на ній розташував тимчасові споруд (об’єктів торгівлі). Загальна вартість самозахопленої землі становила 1 млн гривень», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини.

Бучацька окружна прокуратура звернулася до суду з позовною заявою. Після ухваленого рішення суддя зобов'язав прибрати об'єкти із ділянки заповідного фонду. Однак на судове рішення підприємець довго не реагував. Лише нещодавно працівники Борщівського відділу державної виконавчої служби примусово виконано судове рішення та розібрали торгівельні палатки і незаконно встановлені споруду.