Надзвичайна подія трапилася біля села Плотича

Землю, на яку вилилася соляна кислота під час надзвичайної ситуації поблизу села Плотича, необхідно перезахоронити. Вона несе небезпеку і шкоду екології та довкіллю. Окрім того, витік стався біля зупинки громадського транспорту, тому для безпеки людей спеціалісти виберуть залишки нейтралізованої соляної кислоти разом з ґрунтом та перевезуть у безпечне місце.

Надзвичайна подія трапилася після обіду 21 червня на дорозі при в'їзді в село Плотича Козівської громади. Виникла пожежа вантажного автомобіля, який перевозив 18 «єврокубів» із соляною кислотою. Внаслідок пожежі сталася розгерметизація однієї місткості та відбувся витік хімічно-небезпечної речовини.

З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що рішення про утилізацію землі з соляною кислотою прийняли на засіданні районної комісії техногенно-екологічної безпеки. Сьогодні, 22 червня, знову тимчасово перекриють рух на ділянці дороги, де відбувся витік, і спецтехнікою виберуть землю. А після того перевезуть її у місце, де можна безпечно утилізувати ґрунт з хімічною речовиною.

За словами рятувальників, наразі загрози для людей немає. Місце, де стався витік соляної кислоти, також обробили спеціальними розчинами. Однак в громаді просять жителів села не наближатися до цієї зупинки громадського транспорту.

Соляна кислота — одна з найбільш їдких рідин, що використовуються в різних галузях промисловості. При попаданні на шкіру кислота викликає сильні опіки, тому при роботі з нею потрібно дотримуватися техніки безпеки.