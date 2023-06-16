Двох тернополян судитимуть за те, що в період нересту виловили близько 20 видів риб, в тому числі щуку. Вилов чоловіки здійснювали сітками в «Серетському гідрологічному заказнику». Це спричинило значну шкоду довкіллю.

Якщо вину підозрюваних доведуть, то вони сплатять до державного бюджету 400 тис. гривень. Сітки в заказнику тернополяни розставляли в березні цього року під час заборони вилову щуки через її нерест. Чоловікам вдалося наловити близько 10 щук та ще кілька рибин інших видів.

«За даними слідства, у березні цього року місцеві жителі, всупереч встановленому законом порядку, із застосуванням заборонених знарядь, а саме сіток, в період нересту здійснили вилов риби у гідрологічному заказнику "Серетський"», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини.

Своїми протиправними діями порушники завдали збитків рибному господарству України на майже 400 тис. грн. Адже згідно зі змінами до правил рибальства, з 15 лютого до 31 березня, коли проходить нерест щуки, штраф за вилов цієї рибини становить 3 468 гривен за одну особину.

«Такі великі збитки нараховані через те, що вилов риби чоловіки здійснювали не лише у період нересту, але й в природоохоронній території загально державного значення "Серетському гідрологічному заказнику"», – розповіла ZAXID.NET речниця прокуратури Тернопільщини Леся Долішня.

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно 2 жителів Тернопільщини за ч. 1 ст. 249 КК України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду).