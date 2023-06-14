Місце, де загинула риба, рощташоване поруч з полями фільтрації Мишковицького спиртзаводу

Хімічні показники у річці Серет, де у травні масово загинула риба, перевищили норму. Спеціалісти Держекоінспекції в Тернопільській області двічі відбирали показники води у Сереті поблизу Мишковицького спиртзаводу, де стоки з технічної водойми підприємства потрапили в річище.

Деякі хімічні показники в пробах води перевищили норму вдвічі, а інші – в п'ять разів. Представники Держекоінспекції виїхали в село Мишковичі, де протікає річка Серет, після того, як отримали повідомлення про масовий мор риби. Місцеві жителі 27 травня 2023 року повідомили про те, що на берег водойми винесло дуже багато різної риби. Разом з правоохоронцями інспектори провели забір проб води. Окремо також підрахували, що тоді загинуло 5000 рибин.

Наразі вже відомі результати досліджень з першого забору проб. За повідомленням Суспільному. Тернопіль головної спеціалістки відділу контролю держекоінспекції Тернопільщини Ольги Бугальської, у річці Серет поблизу Мишковицького спиртозаводу хімічні показники перевищили норму.

«Відбирали чотири проби у той день, коли трапилася ця подія. Також чотири проби брали минулого тижня у тих самих місцях річки: вище і нижче підприємства "Мишковичі спиртозавод" – це сама водойма, а також у двох витоках: витік безпосередньо з самого заводу і з полів фільтрації. За цими результатами в річці є перевищення хімічного споживання кисню ХСК і біохімічного споживання кисню БХСК 5. Щодо хімічного споживання кисню, то в річці є перевищення в два з половиною рази, вище і нижче підприємства. Біохімічне споживання БСК 5 – також перевищення у 5 разів», – розповіла Ольга Бугальська.

Тиждень тому спеціалісти Держекоінспекції знову виїжджали на місце потрапляння стоків з полів фільтрації в Серет і зробили повторні заміри. Однак, цих результатів досліджень ще не має.

Також відомо, що в момент мору риби температура водойми перевищувала допустиму норму. На відео активістів видно, що температура стоків, які потрапляли у водойму складала 50 градусів за Цельсієм, тоді коли оптимальна температура для риби – це 18 градусів. Такий високий показник теж міг спричинити згибель.

У коментарі ZAXID.NET речник управління Нацполіції в Тернопільській області Сергій Крета повідомив, що наразі розслідування ще триває. «Було проведене дослідження замірів води, мертвої риби. Але наразі така експертиза ще триває, і є ще ряд додаткових досліджень», – розповів Сергій Крета.

Загалом, відомо що риба, яка загинула – це 5000 особин карася сріблястого. Штраф за загибель однієї такої рибини становить 1 581 гривень. Правоохоронці Тернопільщини наразі працюють над розслідуванням і встановленням, хто повинен відшкодувати збитки завданні екології держави. А це майже 8 млн гривень.