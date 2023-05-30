Експерти відібрали проби води в річці

Масову загибель риби виявили екоактивісти в річці Серет поблизу села Мишковичі Тернопільського району. Загалом за одну добу загинуло близько 5 тисяч рибин. У забрудненні водойми, яке спричинило мор, активісти звинувачують місцевий спиртзавод.

Члени громадської організації «Протидія корупції та моніторинг екології "Скеля"» про масову загибель риби повідомили 27 травня. Один з активістів помітив, що при березі річки Серет на поверхню водойми сплило багато риби різного розміру. Очевидці на місце події викликали правоохоронців, щоб ті задокументували факт мору.

«Масова загибель риби у річці Серет сталася поблизу спиртового заводу у с. Мишковичі Тернопільського району. Очевидці нам розповіли, що саме спиртзавод став джерелом забруднення, внаслідок чого загинула риба, збитки завдані державі на декілька мільйонів гривень», – повідомили на сторінці ГО «Протидія корупції та моніторинг екології "Скеля"».

За словами речника головного управління Нацполіції в Тернопільській області Сергія Крети, правоохоронці виїжджали на місце і зафіксували факт масової загибелі риби.

«На лінію "102" надійшло повідомлення від екологічних служб, а також від громадських активістів про те, що в річці Серет виявлено мертву рибу у великій кількості. На місці події працівники поліції вилучили приблизно 5 тисяч особин мертвої риби. Переважно це карасі», – розповів ZAXID.NET Сергій Крета.

На місце масового мору разом з працівниками поліції виїжджали і спеціалісти Державної екологічної інспекції в Тернопільській області. Керівник служби Роман Нитка у коментарі ZAXID.NET зазначив, що були відібрані проби води з річки Серет та з водойми, яка розміщується поруч для проведення експертизи.

«За кілька днів ми матимемо результати досліджень проб води. Якщо там виявляться суттєві відхилення від норми, то ми, зрозуміло що, будемо накладати штраф на підприємство, яке може бути причетне до забруднення річки і мору риби. Якщо відхилень не буде, то тоді будуть нараховані завданні збитки екології», – розповів ZAXID.NET керівник Державної екологічної інспекції в Тернопільській області Роман Нитка.

Поліція за фактом масової загибелі риби відомості внесла до ЄРДР за ст. 236 КК України (порушення екологічної безпеки). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.