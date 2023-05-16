Локомотиворемонтний завод є одним із найбільших підприємств регіону, водночас одним із найбільших забруднювачів довкілля

Господарський суд Львівської області зобов’язав стягнути з Львівського локомотиворемонтного заводу збитки за забруднення землі. Завод має сплатити 874 893 грн, які скерують у фонд охорони довкілля. Таке рішення суд прийняв 15 травня, повідомила Державна екологічна інспекція у Львівській області.

«Під час проведення планової перевірки в грудні 2020 року Інспекція встановила факт забруднення підприємством земельних ділянок площею 10 м2, 31,5 м2, 35 м2 на території Львова. Оскільки від добровільного відшкодування заподіяної шкоди ПАТ "Львівський локомотиворемонтний завод" відмовилося, був заявлений позов про стягнення в судовому порядку», – повідомили в екоінспекції.

Як пояснив ZAXID.NET головний спеціаліст відділу інструментально-лабораторного контролю ДЕІ Володимир Джигирей, забруднені земельні ділянки є в межах території заводу. Він працює на вул. Залізничній, біля головного залізничного вокзалу.

«Відповідно до проведених лабораторних досліджень відібраних проб ґрунтів, перевищення забруднюючих речовин в основному було зафіксовано по важких металах – свинець, мідь та цинк», – пояснив Володимир Джигирей.

15 травня Господарський суд Львівської області задовольнив позов Франківської окружної прокуратури Львова і зобов’язав стягнути з ПАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» 874 893 грн за шкоду, заподіяну через порушення природоохоронного законодавства. Стягнуті кошти надійдуть у фонд охорони навколишнього природного середовища та будуть використані для реалізації екологічних програм.

«Львівський локомотиворемонтний завод» – машинобудівне підприємство, яке ремонтує електровози, тягові двигуни, допоміжні електричні машини, колісні пари.