Серед сміття, вивезеного в ліс, багато пластику

Державна екологічна інспекція у Львівській області під час рейду виявила у Яворівському районі масові стихійні сміттєзвалища. Площа одного з них охопила 5 гектарів.

«Під час рейду Яворівщиною інспекція виявила значні площі, вкриті відходами. Локальні звалища відходів виявлено на узбіччях доріг, у лісових насадженнях, в придорожніх канавах», – повідомляє екоінспекція.

Найбільше сміттєзвалище твердих побутових відходів виявили за селом Нагачів. Там сміття, в тому числі багато пластику, займає орієнтовну площу 5 гектарів. Менші сміттєзвалища зафіксовано біля лісу за межами с. Дрогомишль.

Територія належить до сфери повноважень Яворівської міської ради. Екоінспекція скерує лист у Яворівську міськраду для ліквідації несанкціонованих відходів.