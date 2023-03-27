У лісопарку в смт. Рудне, що належить до Львівської МТГ, виявили канаву, якою спускали стічні води у ліс, що належить до природно-заповідного фонду. Через забруднення заказника представники міськради та екологи написали заяву у поліцію. Про це 27 березня повідомив департамент містобудування Львівської міської ради.

«У Рудному власники кількох домоволодінь на вул. Лісній облаштували собі канаву, якою стічні води спускали у лісопарк. Не спинив горе-господарів навіть той факт, що ця територія віднедавна має статус природно-заповідного фонду. Облаштовану канаву для стічних вод під час обстеження виявила комісія управління Держконтролю за використанням та охороною земель», – зазначає департамент.

Про факт забруднення повідомили у Державну екологічну інспекцію у Львівській області. Екологи оглянули земельну ділянку і підтвердили витікання невідомої речовини помутнілого кольору з-під землі навпроти будинків та взяли проби ґрунтів. Результати вимірювань показників складу та властивостей ґрунтів показали перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин (сульфатів) та відносно контрольної проби (амонію, фосфору).

Оскільки ця земля вважається особливо цінною, належить до лісового заказника місцевого значення «Лісопарк Рудне», відповідні матеріали Держекоінспекція скерувала у Залізничний відділ поліції.