Пікет мешканців селища Клевань у 2019 році з вимогою призупинити роботу підприємства

Суд призупинив роботу підприємства з виробництва фарб «Колор С.І.М.» через забруднення повітря. Згідно з рішенням, підприємство не зможе працювати, доки не усуне порушення. Рішення прийняв Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові.

Як повідомила Держекоінспекція Поліського округу, на діяльність підприємства поскаржились мешканці селища Клевань. За їхніми словами, в повітрі відчувався сильний запах розчинника, що викликало подразнення слизових оболонок, першіння в горлі, задуху та загальні розлади здоров’я. Звернення надійшли до екоінспекції в серпні 2020 року.

Під час перевірки інспектори виявили ряд порушень, зокрема, щодо дотримання вимог законодавства в сфері охорони атмосферного повітря.

«Було зафіксовано викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря із 30 додаткових стаціонарних джерел забруднення атмосфери, які підприємство здійснювало без дозволу. Тому Інспекція на підставі акту, складеного за результатами перевірки, звернулася до адміністративного суду з позовом про застосування заходів реагування до ТОВ «Колор С.І.М.» шляхом часткової зупинки діяльності до моменту усунення порушень», – зазначив начальник Держекоінспекції Поліського округу Євгеній Медведовський.

Рівненський окружний адміністративний суд у жовтні минулого року в задоволенні позову відмовив. Не погоджуючись з таким рішенням, інспектори подали апеляцію.

За засіданні 9 травня Восьмий апеляційний адміністративний суд її задовольнив. Таким чином, суд постановив призупинити виробництво на підприємстві до отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин.

«Наразі Інспекція, у межах повноважень, вживає заходів для виконання судового рішення про часткове зупинення діяльності підприємства, для чого звернулась до суду із заявою про видачу виконавчого документа, після отримання він буде направлений до органів державної виконавчої служби для примусового виконання», – зазначив Євгеній Медведовський.

Додамо, що згідно з інформацією на YouControl, підприємство «Колор С.І.М.» зареєстроване у селищі Клевань в 2001 році. Його основним видом діяльності є виробництво фарб та лаків.