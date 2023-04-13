Держпродспоживслужба не рекомендує купувати масло цього виробника

Рівненський молокозавод вдруге викрили на незаконному виготовленні масла. Підприємство, за інформацією Держпродспоживслужби, не має дозволів на виробництво і зберігання продуктів тваринного походження, але попри це досі виготовляє та продає товар у магазини. Додамо, що рік тому підприємство вже викривали на аналогічному порушенні.

Як повідомила Держпродспоживслужба Тернопільщини, до установи з проханням перевірити масло Пустомитівського молокозаводу звернулась мешканка Тернополя. Як встановили інспектори, масло «Поліське селянське» та «Поліське екстра» цього виробника були виготовлені без належних дозволів.

«Оператор ринку ТОВ «Пустомитівський молокозавод» не отримував експлуатаційного дозволу на виробництво та зберігання харчових продуктів тваринного походження. Згідно інформації Держпродспоживслужби в Рівненській області, будівля Пустомитівського молокозаводу перебуває у напівзруйнованому стані, територія занедбана», – йдеться у повідомленні.

Інспектори постановили вилучити з обігу продукцію. Також мешканців Тернопільщини застерігають, що цей продукт купувати не можна. Якщо виявиться, що його продають в інших магазинах, рекомендують звертатись до Держпродспоживслужби за телефоном 52-10-10.

Додамо, що рік тому, у квітні 2022 року, рівненська Держпродспоживслужба повідомляла, що завод працює без дозволів. Тоді зазначалось, що матеріали розслідування передадуть поліції. Однак станом на 13 квітня цього року в судовому реєстрі немає жодних матеріалів щодо цієї справи.

Згідно з інформацією на YouControl, підприємство зареєстроване в 2009 році у селі Пустомити Гощанської громади. Його власником є Валерій Ковтун, він також володіє молокозаводом на Івано-Франківщині.