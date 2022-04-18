Спеціалісти не рекомендують людям купувати це масло

Рівненська Держпродспоживслужба закликає споживачів не купувати масло «Пустомитівського молокозаводу». Перевірка виявила, що завод не має відповідного дозволу на виробництво та зберігання продуктів тваринного походження. Щодо його незаконної діяльності вже звернулись до поліції.

Як повідомили у Держпродспоживслужбі Рівненщини, служба неодноразово отримувала скарги споживачів на неналежну якість 73% масла «Пустомитівського молокозаводу», що у селі Пустомити Гощанського району. Відтак спеціалісти провели розслідування. Згідно з даними держреєстру потужностей операторів ринку, завод не отримував експлуатаційного дозволу на виробництво та зберігання харчових продуктів тваринного походження.

«За результатами розслідування встановлено, що оператор ринку «Пустомитівський молокозавод» виробництво не здійснює, як наслідок його діяльність незаконна та не відповідає вимогам законодавства про харчові продукти. Уникайте придбання вищезазначеної продукції і у разі виявлення в обігу повідомляйте Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області», – йдеться у повідомленні.

Також спеціалісти Держпродспоживслужби надіслали листи до поліції стосовно незаконної діяльності цього підприємства.