Мешканців Рівненщини просять повідомляти Держпродспоживслужбу про випадки штучного завищення цін

На Рівненщині після рейдів Держпродспоживслужби недобросовісні продавці знижують завищені ціни на продукти. Таким чином після моніторингу одного з магазинів у Рівному вдалось знизити вартість олії на майже 4 грн, гречки – на 7 грн та борошна – на 6 грн.

Як повідомила прес-служба Рівненської військової адміністрації, за тиждень до Держпродспоживслужби області надійшло 75 повідомлень про завищені ціни на продукти. Найбільше скарг стосувалися цін на гречку, олію, борошно та макарони. За результатами було проведено моніторинг близько півтори сотні магазинів.

У більшості випадків досягнуто позитивних зрушень у напрямку зменшення цін на продукти харчування. До прикладу, 17 березня був проведений моніторинг цін в магазині «Наш Край» у Сарнах. Під час перевірки ціни знижені: на гречку – з 76 грн до 73,40 грн, на цукор – з 31 грн до 29,70 грн.

Також 18 березня після роз’яснювальної роботи з керівництвом магазину «Від і До», що у Рівному, знижені ціни: на олію – з 54 грн до 50,82 грн, на гречку – з 57 грн на 50 грн, борошно (2 кг) – з 50 грн на 44 грн, цукор – із 30 грн на 25,85 грн.

Додамо, що згідно з законодавством, наразі допустима надбавка до ціни товару складає максимум 10%. Мешканців Рівненщини просять повідомляти про випадки невиправданого завищення цін на продукти за номером 098 76 68 738.