З підпільних цехів правоохоронці вилучили нелегальну продукцію на 2 млн грн

На Волині викрили масштабне підпільне виробництво підробленої побутової хімії. Фальсифіковану продукцію продавали в інтернеті під виглядом таких відомих марок як Ariel, Fairy і Tide. Наразі всі підроблені засоби вилучили, їхня попередня вартість – 2 млн грн. Хто організував незаконний бізнес, наразі встановлює слідство.

Про викриття підпільного виробництва стало відомо в п'ятницю, 24 березня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. За даними слідства, шаїраї налагодили у кількох цехах виготовлення продукції, на яку наклеювали етикетки із назвами торгових марок Ariel, Fairy і Tide, права на які належать компанії The Procter and Gamble Company. Фальсифіковану продукцію продавали в інтернеті.

Правохоронці відкрили кримінальне провадження про незаконне використання знака для товарів і послуг та фірмового найменування, що завдало шкоди в особливо великому розмірі (ч.3 ст. 229 КК України) і провели обшуки.

«У організаторів підпільного бізнесу вилучено обладнання для виробництва та пакування товарів, десятки тонн сировини та готової нелегальної продукції на суму близько 2 млн грн, готівкові кошти, комп'ютерну техніку, наклейки з назвами торгових марок, документацію, чорнові записи, телефони, банківські картки та три транспортних засоби», – йдеться у повідомленні. Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.

Скільки саме громадян були залучені до підпільного бізнесу, та хто є його організатором, правоохоронці наразі не повідомляють. Слідство триває.