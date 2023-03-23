У зловмисників правоохоронці вилучили майна на 2 млн грн

На Волині поліцейські вручили підозри трьом чоловіками, які займались виготовленням підробленого алкоголю. У підпільних цехах зловмисники змішували спирт з водою та додавали барвники. Пізніше на пляшки клеїли логотипи легальних виробників та продавали фальсифікат через мережу гуртової та роздрібної торгівлі.

Про вручення підозр зловмисникам стало відомо в четвер, 23 березня, після повідомлення прес-служби Департаменту стратегічних розслідувань. Як встановило слідство, організатором незаконного виробництва алкоголь був 42-річний мешканець Луцька. Він разом з двома помічниками у спеціально облаштованих цехах виготовляв підроблену продукцію. Спочатку спирт змішувався з водою, потім додавалися барвники та смакові домішки. Така послідовність дій дозволяла отримувати «товарний» вигляд алкогольної суміші.

Надалі її розливали в пляшки та, використовуючи саморобні прилади, закривали корками та маркували фальсифікат. На пляшки наклеювали логотипи виробників України та збували готову продукцію по області через мережу гуртової та роздрібної торгівлі.

Наприкінці 2022 року правоохоронці викрили одного зі спільників під час спроби продати чергову партію фальсифікованої продукції. Тоді ж поліцейські провели обшуки за місцями виготовлення алкоголю та проживання фігурантів. Тоді вилучили близько 2 600 літрів спирту, майже 1 700 літрів готової до збуту продукції та 2 600 пачок контрафактних цигарок. Також було вилучено два автомобілі та 68 000 гривень.

Орієнтовна вартість вилученого майна становила 2 млн грн, а вартість вилучених підакцизних товарів – близько 530 тис. грн. На вилучене майно було накладено арешт.

«Наразі організатору та двом його помічникам повідомлено підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 та 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів», – повідомляє поліція.

Підозрюваним загрожує від трьох до п'яти років тюрми з конфіскацією всього фальсифікату.