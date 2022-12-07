Фура перевозила 9000 літрів нелегального спирту

Львівські правоохоронці викрили канал незаконного виготовлення спирту. 6 грудня на межі Львівщини та Рівненщини затримали фуру з 9000 літрами нелегального спирту, який перевозили на Львівщину для подальшого збуту.

Як повідомили у середу, 7 грудня, в прокуратурі Львівщини, детективи теруправління Бюро економічної безпеки у Львівській області розслідують кримінальне провадження за фактом підроблення марок акцизного податку та незаконного транспортування підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 ККУ).

Під час обшуків вилучили нелегальний спирт та фуру з підробленими номерними знаками

У межах цієї справи 6 грудня на межі Рівненської та Львівської областей затримали вантажівку DAF, що перевозила 9000 літрів нелегального харчового спирту. Спирт вилучили, його орієнтовна вартість понад 1 млн грн. Також вилучено саму вантажівку, підроблені номерні знаки, документи до неї та готівку в сумі майже 19 тис. грн.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до нелегальної схеми виготовлення спирту.