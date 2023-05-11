Чоловіки виловили 16 риб загальною вагою понад 6 кг

Рибоохоронний патруль Тернопільщини спільно з працівниками поліції затримали двох браконьєрів на річці Серет. Незаконний вилов риби чоловіки здійснювали поблизу с. Монастирок Чортківського району. За допомогою сіток зловмисникам вдалося виловити 16 риб під час нересту.

Патруль помітив двох чоловіків поблизу річища Серету увечері, близько 20:00. Зловмисники якраз витягували одну із сіток, яку поставили напередодні. Порушників спільно з представниками відділення поліції Борщева Чортківського районного відділу поліції вдалося затримати. При огляді правоохоронці помітили 16 риб різних видів, які заборонено виловлювати.

«Двоє громадян здійснювали вилов риб забороненим знаряддям лову – трьома сітками, які ставляться у річку. У такий спосіб порушникам вдалось виловити 16 екземплярів риб, а саме: дев'ять лящів, одного коропа, три судаки, два карасі сріблястого та одну плітку. Загальна вага становила 6, 3 кг», – повідомили в Тернопільському рибоохоронному патрулі.

В загальному збитки, які нанесли браконьєри, становлять понад 34 тис. гривень. Рибу та сітки, яку виловили чоловіки, представники рибоохоронного патруля вилучили до рішення суду, а на порушників оформили протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства – рибальство із застосуванням заборонених знарядь лову).