Мисливець, який мав ліцензію на полювання козулі, натомість вбив лося

Суд призначив 198 тис. грн штрафу браконьєру з Хмельниччини, який вбив червонокнижного лося. Злочин чоловік скоїв разом з іншими мисливцями. Коли щодо цього розпочали розслідування, мисливець намагався дати 50 тис. грн хабара слідчому, аби той закрив справу. В результаті чоловіка судили і за браконьєрство, і за спробу дати хабар.

Про вирок Славутського міськрайонного суду стало відомо у п'ятницю, 25 листопада, після повідомлення прес-служби поліції Хмельниччини. Зазначимо, що злочин 35-річний хмельничанин скоїв 30 листопада 2019 року на території Славутського лісгоспу.

Як встановило слідство, компанія мисливців мала ліцензію на полювання козулі, але натомість чоловіки застрелили лося, який занесений до Червоної книги. Щодо цього інциденту поліція розпочала розслідування.

В ході слідства 35-річний мисливець, причетний до вбивства тварини, запропонував слідчому 50 тис. грн хабара, аби його не притягували до кримінальної відповідальності. Натомість щодо спроби дати хабар відкрили ще одне кримінальне провадження.

Славутський суд визнав чоловіка винним у порушенні двох статей ККУ: ч.1 ст. 248 (незаконне полювання) та ч.1 ст. 369-2 (пропозиція неправомірної вигоди). «Вироком Славутського міськрайонного суду зловмиснику за його дії призначено покарання у вигляді 68 тис. грн штрафу. Також він відшкодує 130 тис. грн на користь ДП "Славутське лісове господарство"», – повідомляє поліція.