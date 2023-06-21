Витік трапився з одного із 18 «єврокубів»

В Тернопільському районі сталася надзвичайна подія — з автомобіля, який перевозив небезпечний вантаж, почала витікати соляна кислота. За словами водія фури, спочатку фургон загорівся, а після того чоловік помітив, що з однієї з ємностей на землю ллється соляна кислота. Він одразу викликав рятувальників.

Надзвичайна ситуація трапилася на дорозі при в'їзді в село Полотича Козівської громади. Виникла пожежа вантажного автомобіля, який перевозив 18 «єврокубів» із соляною кислотою. Внаслідок пожежі виникла розгерметизація однієї місткості та відбувся витік хімічно-небезпечної речовини.

«До місця події направили відділення радіаційної та хімічної розвідки спеціальної аварійно-рятувальної частини. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та вжили заходів, аби зменшити небезпеку наслідків витоку соляної кислоти. Працівники відділення радіаційної та хімічної розвідки провели відкачування кислоти з пошкодженої місткості та потім її нейтралізували», — повідомляють в ДСНС Тернопільщини.

За словами рятувальників, наразі загрози для людей немає. Місце, де стався витік соляної кислоти, також обробили спеціальними розчинами для того, щоб ця речовина не нашкодила нікому.

Соляна кислота — одна з найбільш їдких рідин, що використовуються в різних галузях промисловості. При попаданні на шкіру кислота викликає сильні опіки, тому при роботі з нею потрібно дотримуватися техніки безпеки.