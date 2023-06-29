Бджоли почали масово гинути після отруєння пестицидами

Хмельницький суд зобов'язав агрофірму виплатити 212 тис. грн пасічникам за загиблих бджіл. У суді бджолярі довели, що комахи загинули після обробітку місцевим підприємством полів пестицидами. В результаті зі 150 бджолосімей на пасіці залишились лише 32.

Як йдеться у постанові Хмельницького апеляційного суду, до суду звернулись пасічники з села Чепці Шепетівського району, які володіли родинною пасікою. За їхніми словами, у травні 2018 року бджоли почали масово гинути – це сталось після обробітку місцевою агрофірмою полів із горохом.

Внаслідок отруєння 86 бджолосімей загинули повністю, а решта опинились у критичному стані. Частину з них об'єднали, тож у підсумку на пасіці залишились лише 32 бджолосім'ї.

В зразках бджіл та пилку з пасіки, а також в зразках гороху і ґрунту з поля, що належить агрофірмі «Дельтар», виявили залишки пестицидів альфа-циперметрин, що і стало причиною загибелі комах. До того ж, аграрії не повідомили про обробіток полів хімікатами, хоча обов'язково мали б це зробити. Відтак пасічники подали позов до суду з вимогою виплатити їм компенсацію. У березні цього року Ізяславський райсуд їм відмовив, однак позивачі подали апеляцію.

Суддя Руслан Гринчук дійшов до висновку, що вимоги пасічників необхідно частково задовольнити.

«Враховуючи, що у підморі [підмор – це мертві бджоли] бджіл позивачів виявлено альфа-циперметрин, інших пестицидів, які б могли стати причиною падежу, не виявлено, колегія суддів дійшла висновку про те, що падіж бджіл позивачів відбувся саме у зв'язку із отруєнням їх альфа-циперметрином, який використовувався ТОВ «Дельтар» при обробці належних йому полів із горохом», – йдеться у постанові.

Суддя постановив стягнути з агропідприємства сумарно 212 тис. грн на користь позивачів. Компенсацію рахували так: 1800 грн за вартість однієї загиблої сім'ї. Відомо, що пасічники вимагали заплатити їм також компенсацію за недоотриману вигоду від продажу меду, але суд відмовив.

Постанова набрала законної сили, однак фірма ще може подати касаційну скаргу.

Згідно з інформацією на YouControl, ТОВ «Дельтар» зареєстрована в 2007 році, її основним видом діяльності є вирощування зернових культур.