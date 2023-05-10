Пасічники кажуть, що ще ніколи такого не бачили

У Бродівській громаді на Львівщині уже два тижні виявляють випадки масової загибелі бджіл – загинуло понад тисячу бджолосімей (в одній сім’ї в різні періоди може бути до 100 тис. комах).

Перші випадки мору бджіл зафіксовані у Пониковицькому старостинському окрузі на Бродівщині. Зараз продовжують виявляти нові факти, а пасічники звертаються до влади з проханням запобігти екологічній катастрофі.

Пасічник і член групи «Бджолярі малого Полісся» Василь Целюх у коментарі ZAXID.NET розповів, що вже 25 постраждалих підприємців звернулися в поліцію зі заявами про злочин, нові факти масової загибелі бджіл продовжують виявляти.

«Такого масового мору ми ще ніколи не бачили – це не можливо порівняти із загибеллю бджіл у минулі роки. Це просто екологічна катастрофа. Вимирають цілі пасіки! В одного бджоляра це було 280 бджолиних сімей», – говорить Василь Целюх.

За його словами, цьогорічна масова загибель бджіл є загадковою, адже зазвичай бджоли гинуть під час обробки полів ріпаку, та й тоді вони не летять на поля цілими сім’ями.

«Зараз полів ріпаку поблизу немає. Є поля з пшеницею і обробка чорної землі. Бджолам це нецікаво, тим більше так, щоб вони летіли всі разом туди, цілими сім’ями. Це якийсь дуже агресивний пестицид», – пояснює Василь Целюх.

Отже, окрім втрат самих пасічників (ціна однієї бджолосім’ї без урахування того, що вона приносить в робочий сезон, становить близько 10 тис. грн), ідеться ще й про шкоду довкіллю – гинути можуть не лише бджоли, а різні учасники екосистеми, зокрема отрута може впливати на здоров’я людей.

«Ми вже два тижні намагаємось достукатися в різні органи, але відповіді – жодної. Такої масової загибелі бджіл не було ніколи. Ми маємо з’ясувати, що відбувається, чим труять бджіл і людей, і нарешті покарати винних», – додає Василь Целюх.

У катастрофі, говорить Василь Целюх, пасічники підозрюють агрофірму «Західний Буг», що є одним із найбільших і найприбутковіших агропідприємств західного регіону. Свою підозру бджолярі пояснюють тим, що «Західний Буг» обробляє 90% полів в окрузі, де масового гинуть бджоли.

«І ми вже помітили, що масова загибель стається протягом дня після їхнього нічного обробітку земель», – додає пасічник.

Утім, встановити причину загибелі бджіл має спеціальна комісія при Бродівській міськраді. Перші результати експертизи мертвих бджіл, проведені Держпродспоживслужбою у Львівській області, показали, що вони були здоровими, інфекцій не мали і загинули неприродним шляхом – імовірно, через отруєння. Наступну експертизу постраждалі бджолярі замовили в Києві, але не розголошують, де саме, аби ніхто не міг втрутитись в процес. Результати цієї експертизи мають оприлюднити у четвер, 11 травня.

Масова загибель бджіл впливає не тільки на фінансові втрати пасічників і падіння виробництва меду, а й на врожайність у промислових і домашніх господарствах – адже бджоли є комахами-запилювачами, що безпосередньо впливають на врожайність.

Група компаній «Західний Буг» займається вирощуванням зернових культур у Львівській, Тернопільській, Волинській і Чернівецькій областях. Співзасновниками аграрної компанії є Оксана Друль, Юрій Гладун і Валерій Овчарук. За підсумками 2022 року ПП «Західний Буг» посіло 55-те місце серед найбільш прибуткових українських бізнесів із прибутком в 1,1 млрд грн.