«Укрпошта» з 1 липня тимчасово припинила доставку бджіл, за винятком бджолиних маток. Їхнє перевезення на період сезону (травень-жовтень) збережено на численні прохання бджолярів та профільних спілок. Доставка бджіл призупинена до забезпечення умов перевезення бджіл, які сприяють їх безпечній доставці та створення умов для збереження здоров’я працівників, повідомила компанія в п’ятницю, 2 липня.

«“Укрпошта” не є організацією, яка профільно займається перевезенням бджіл і може виділити для цього окремий транспорт з належними умовами. Крім того, є аспекти, такі як погодні умови і щільність бджіл у бджолопакетах, на які “Укрпошта” не може впливати, проте які суттєво впливають на перевезення комах. Саме тому “Укрпошта” тимчасово припиняє доставку бджіл, і інформує про це завчасно, щоб бджолярі змогли знайти альтернативу до сезону 2022 року», – сказано в повідомленні «Укрпошти».

У компанії пояснили, що пля пересилання бджолиної матки буде використовуватися спеціальна упаковка, яка має розміри 70x35x20 мм і повинна бути додатково вкладена в картонну тару відповідних розмірів, в залежності від кількості упаковок з бджолиними матками з отворами для вентиляції. Максимальний розмір додаткової упаковки становить 340x240x100 мм.

«Пересилка бджоломаток в паперовій посилці зводить ризики до мінімуму, оскільки бджоломатки пересилаються в спеціальній кліточці з кормом і супроводом (декілька бджіл, які самостійно регулюють температурний режим бджолиної матки). Все це вкладається в папір і паперову коробку. При пересилці бджоломаток таким чином, за багато років нашої сумісної співпраці не було жодного випадку їх загибелі», – йдеться у звернені Спілки бджолярів України БАКФАСТ.

Чому «Укрпошта» відмовилася перевозити бджіл

11 травня бджолярі з Іршави і Виноградова Закарпатської області відправили «Укрпоштою» замовникам спеціальні пакети із бджолами, маткою і розплодом. Однак за кілька годин з’ясувалось, що всі бджоли померли через відсутність повітря. Проте через кілька днів частина бджіл ожила.

Після цього «Укрпошта» посилила правила пересилання бджіл – цього не будуть робити, якщо температура повітря в місці відправлення чи доставки перевищуватиме +20°C й анонсувала, що можливо взагалі скасує таку послугу.