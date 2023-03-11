Бажано в декількох метрах від вулика на шляху вильоту бджіл посадити високі чагарники

Мати власну пасіку дуже вигідно. Бджоли приносять мед, запилюють город та сад. Крім того, у вулику є ще багато різних речей, які володіють лікувальними властивостями. І йдеться не тільки про прополіс та бджолиний віск. «Зелена садиба» розповідає детальніше про домашнє бджільництво та як завести власну пасіку.

Правила для бджолярів

Бджіл заводять, як правило, в квітні-травні (в залежності від регіону). На дачній ділянці можна тримати до 3 бджолиних родин. Цього більш ніж достатньо для забезпечення близьких медом на зиму. Вилітати з вулика та пролітати перші метри бджілки повинні рідною ділянкою, а не над сусідами або дорогою.

Бажано в декількох метрах від вулика на шляху вильоту бджіл посадити високі чагарники, такий собі «трамплінчик», щоб бджілки набирали висоту та літали вище 2-х метрів, де простору і огляду побільше, а перешкод у вигляді людей та тварин немає. Для надійності рекомендується обнести ділянку парканом вище 2-х метрів або посадити по периметру високі дерева та чагарники, кому площа дозволяє.

Якщо ділянка межує зі школою, спортивним майданчиком, дитячим садком або будь-яким іншим масовим закладом, бджіл краще не заводити. Також варто уникати хімічних, парфумерних, кондитерських підприємств з відходами або компонентами виробництва, які смачно пахнуть. Бджоли туди обов’язково залізуть.

Остання порада: треба піклуватися про здоров’я бджілок, тобто, крім лікування та профілактики хвороб власне бджіл, доведеться відмовитися від використання токсичних препаратів на своїй ділянці.

Про бджолиний домоустрій

Бджолина родина – високоорганізована спільнота, де все злагоджено та постійно працює. Основою родини є бджолина матка. Усю некваліфіковану роботу виконують «підлітки» – бджілки віком від 3 до 10 діб. Це очищення ділянок в сотах, що звільнилися, зігрівання розплоду, очищення вулика. Після того, як на голові у них сформуються кормові залози, вони стають годувальницями, переробляючи пергу (пилок з невеликою кількістю меду) та вигодовуючи матку, трутнів, личинок та бджілок, які тільки вилупилися.

У проміжку, коли у бджіл формуються воскові залози та припиняють працювати кормові, годувальниці перетворюються у будівельників (відбудовують стільники) та захисників (захищають вулик від усіх охочих на халяву отримати меду). Заодно виробляють з нектару мед, видаляють із нього зайву вологу посиленою вентиляцією, запечатують готовий мед восковими кришечками. Цей період триває до 20 діб, після чого бджілки стають льотними та починають добувати для родини нектар та пилок, чим і займаються до кінця днів своїх, ще до днів 20.

У трутнів вся робота полягає у заплідненні матки. Причому ті кілька щасливчиків, яким це вдалося, відразу гинуть, а інших бджілки годують до кінця літа, до зими виганяючи на мороз.

Чим можна поживитися у бджіл, крім меду

Прополіс

Все щілинки вулика ретельно закладені прополісом – бджолиним клеєм, продуктом ферментації смолистих соків рослин. Він є і на рамках, і на стінах вулика. Дуже корисний продукт, що має протизапальні, бактерицидні, регенеруючі та знеболюючі властивості. А ще він чудово пахне.

Забрус

Якщо витягнути рамочку в період активного медозбору, можна побачити запечатані та відкриті стільники. У відкритих – сирий мед, в ньому ще багато вологи, в запечатаних – законсервований на зиму. Кришечки, якими запечатані медові стільники, називаються забрус. Його зрізають перед відкачуванням меду з рамок. І він, як правило, змішаний з медом. Така солодка корисна воскова жуйка. Покращує кровообіг, активізує обмін речовин, зміцнює імунітет, лікує захворювання ясен.

Перга

У тій самій рамочці можна побачити всередині незапечатаних стільників темну або світлу щільну масу – це перга, змішаний з медом ферментований пилок, основний корм для підростаючого покоління. Перга має найбагатший мінеральний та вітамінний склад, оскільки збирається з багатьох рослин. Ферментація сприяє кращій засвоюваності всього цього та знижує аллергійність.

Перелік позитивних впливів на організм величезний. Основні – імуномодулюючий, очищующий судини, нормалізуючий гормональний фон, регенеруючий, зберігаючий потенцію у чоловіків ефект.

Віск

З воску відбудовані стільники. Виробляється спеціальними восковими залозами бджілок і має сильні бактерицидні властивості, в складі мазей використовується для лікування шкірних та суглобових захворювань, в чистому вигляді можна лікувати багато що – від легеневих до гінекологічних захворювань.

Маточне молочко

Його виробляють бджілки для годування личинок матки. Воно відрізняється від молочка для звичайних личинок концентрованістю, оскільки приголомшливі продуктивні властивості матки вимагають особливого корму. Це молочко можна знайти в ділянках зі зростаючою бджолиною маткою.

У звичайному вулику його дуже мало, оскільки зграя маток бджолам ні до чого. Натуральне маточне молочко купити практично неможливо, терміни зберігання у нього крихітні, а обробка призводить до втрати багатьох корисних властивостей. Молочко кисленьке на смак, і при розсмоктуванні проникає в кров відразу через слизові з максимальним вмістом корисних речовин (вітаміни, гормони, незамінні амінокислоти, ферменти, білки, мікроелементи).

Трутневе молочко

Трутневе молочко відрізняється від маточного меншою концентрацією, але його часто переробляють разом з личинками. Вважається, що такий продукт дуже корисний для чоловічої потенції і має безліч додаткових бонусів у вигляді вітамінів, мікроелементів, ферментів, незамінних амінокислот.

Апітоксин

Та сама отрута, яку бджілки впорскують кривдникові перед смертю. Апітоксин позитивно впливає на серцево-судинну систему, нервову та травну, стимулює імунітет, лікує суглоби.

Підмор

Бджілки настільки корисні істоти, що навіть підмор – тіла загиблих особин – використовується для лікування багатьох захворювань, адже в кожної бджілки присутнє все те корисне, що є у вулику. Крім цього є хітозан, гепарин, меланін, які теж використовують для лікування довжелезного переліку захворювань.

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