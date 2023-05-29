Райсуд на Рівненщині відмовив у позові пасічнику до агрохолдингу «Акріс Агро», звинуваченого у загибелі бджіл. На думку бджоляра, комахи загинули через висів підприємством обробленої пестицидами кукурудзи. Чоловік вимагав виплатити йому сумарно 430 тис. грн матеріальних збитків та моральної шкоди. Але суд відмовив у задоволенні позову.

Як йдеться у рішенні Рівненського райсуду, позов до підприємства подав мешканець Дядьковицької громади – пасічник Богдан Лимар. За його словами, наприкінці квітня 2019 року фірма «Акріс Агро» неподалік його будинку посіяла оброблену пестицидами кукурудзу. У повітря піднявся пил із хімікатами, який потім осів на рослини. Бджоли, які зібрали отруєний пилок, почали помирати від отрути. Таким чином чоловік втратив велику частину бджолосімей – приблизно 70-80 відсотків льотних бджіл із 40 сімей.

Експертиза згодом показала, що бджоли померли від отруєння пестициду клотіанідину. Цей же пестицид був виявлений у кукурудзі та грунті.

Представники фірми заперечили провину. Заявили, що відбирати зразки насіння та мертвих бджіл мали у їхній присутності, а у документах також не вказаний кадастровий номер ділянки, на якій відбирали зразки. Також вони додали, що підприємство було зобов'язане повідомляти лише про обробку хімікатами медоносних речовин, а при висіванні насіння таких заходів не передбачається.

Суд дійшов до висновку, що зв'язок між посівом кукурудзи та загибеллю бджіл не простежується.

«Належних та допустимих доказів щодо механізму потрапляння в організм загиблих бджіл із пасіки позивача інсектициду клотіанідину матеріали справи не містять, а вказаний позивачем у позовній заяві механізм потрапляння в організм загиблих бджіл через проведення робіт відповідачем з посіву протруєної кукурудзи 24 квітня 2019 року при сильному пориві вітру, що призвело до виникнення пестицидного пилу, ґрунтується на припущеннях», – йдеться у рішенні.

Тож суддя відмовив у задоволенні позову. Пасічник може оскаржити рішення в апеляційному суді.

Додамо, що фірма «Акріс Агро» декілька разів була фігурантом подібних скандалів на Рівненщині. Востаннє скарги пасічників на підприємство фіксували в 2021 році.