Буковинець отримав 5 років за розбещення 10-річної дівчини. Чоловік чіплявся до дитини на шкільному стадіоні і робив це напідпитку. Під час розгляду справи в Глибоцькому районному суді буковинець свою провину не визнав.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що злочин буковинець скоїв в серпні 2023 року. 49-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вчинив розпусні дії відносно 10-річної дитини. Злочин він скоїв поблизу стадіону, який розташований поруч із однією із шкіл. Неповнолітній вдалося вирватись від кривдника, втекти і покликати дорослих на допомогу.

Правоохоронці затримали чоловіка і пред’явили підозру. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Судову справу слухали в Глибоцькому районному суді і 1 серпня суддя виніс вирок кривднику. «Свою вину чоловік не визнав, однак прокурор надав достатньо доказів його причетності до інкримінованого правопорушення», – повідомили в прокуратурі Буковини в четвер, 8 серпня.

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Чернівецької окружної прокуратури суд визнав місцевого жителя винним у розбещенні малолітньої дитини і присудив йому 5 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою. Крім того, відомості щодо нього внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.