На Буковині суд засудив до довічного покарання місцевого жителя за те, що він роками ґвалтував свою пасербицю. Малолітня дитина боялася про це розповісти мамі, тому тримала все в таємниці. У суді чоловік свою вину не визнав.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що від серпня 2020 року житель Чернівців проживав разом із цивільною дружиною та її семирічною донькою, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора України. Жінка перебувала в дуже складних життєвих обставинах. Вона разом з донькою не мала свого житла та грошей, а тому фінансово повністю залежала від чернівчанина.

Цим фактом і скористався злочинець. Він систематично розбещував та ґвалтував дівчинку, яка роками не наважувалась розповісти про це дорослим. Наразі правоохоронці не повідомляють, як стало відомо про злочин, однак поліцейські затримали кривдника. Під час допитів та в суді він не визнавав провини та стверджував, що дитина його обмовила.

Ювенальні прокурори зібрали достатньо доказів та свідчень дитини після роботи з психологом. Всі факти і покази дівчинки повністю спростували версію обвинуваченого.

Суд, вивчивши зібрані докази, засудив кривдника до довічного позбавлення волі. Відомості стосовно нього внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. Вирок оскарженню не підлягає.