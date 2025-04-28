Чортківський районний суд засудив чоловіка до семи років позбавлення волі, який понад пів року ґвалтував свою неповнолітню дочку в січні – червні 2024 року на Чортківщині, повідомили в прокуратурі Тернопільщини ZAXID.NET. У поліцію про систематичне ґвалтування повідомила тітка дівчини, яка випадково побачила, як чоловік виходить з кімнати неповнолітньої.

Наприкінці червня 2024 року рідна сестра 45-річного жителя Чортківського району без попередження завітала в гості до свого брата, який проживав зі старим батьком та неповнолітньою донькою. Жінка зайшла до кімнати, коли чоловік вчергове здійснив наругу над дівчинкою, і побачила, як він поспіхом одягався, повідомили в прокуратурі Тернопільщини в понеділок, 28 квітня.

Тітка одразу викликала поліцію. Правоохоронці з’ясували, що чоловік у власному будинку ґвалтував свою дочку. Мама дівчинки не жила з ними, адже її позбавили батьківських прав.

«Дитина боялась при батькові розказувати, що трапилось, але згодом розповіла тітці, що вже більш як 6 місяців її ґвалтує рідний батько. Він пригрозив, що вижене доньку з дому, якщо вона комусь про це розкаже», – повідомили в прокуратурі.

Обвинувачений на суді свою вину визнав повністю. Сказав, що розкаюється у вчиненому і просив відпустити його захищати Батьківщину. Чортківський районний суд 25 квітня визнав чоловіка винним у злочині і призначив сім років позбавлення волі. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Вирок суду ще не вступив у законну силу.