Садгірський районний суд визнав винним буковинця у зґвалтуванні малолітньої доньки. Його засудили до 15 років позбавленні волі. Чоловік двічі познущався з дитини. Дівчина розповіла слідчому, що її родичі знали про злочин, однак нікому не повідомили.

Як відомо із оприлюднених у судовому реєстрі матеріалів справи, обвинувачений Олександр Семенюк у шлюбі з дружиною має спільних троє доньок. У травні 2024 року він уночі вдома зґвалтував старшу доньку. Наступного дня батько зґвалтував доньку вдруге. Ювенальні поліцейські також встановили, що дівчина має проблеми з психічним розвитком.

«Обвинувачений достовірно знав, що донька є малолітньою, на той час їй було 13 років, і не могла правильно розуміти сутність та характер дій. Він без добровільної згоди малолітньої він вчинив дії сексуального характеру, пов’язані з проникненням», – йдеться у вироку Садгірського районного суду від 31 березня.

Дівчина розповіла, що родичі, які проживали разом з нею, матір та бабуся, знали про цей інцидент, однак в поліцію не звертались. Дівчина кричала та кликала на допомогу, однак до неї ніхто не прийшов. Наступного дня бабуся сказала, що сваритиме батька за зґвалтування. Після цього випадку, за свідченням потерпілої, обвинувачений більше не наближався до неї.

Про зґвалтування стало відомо від соціальних працівників громади. Дівчину разом з молодшою сестрою, якій виповнилося 11 років, вилучили з сім’ї через поганий догляд та постійний безлад вдома. Неповнолітніх поселили в Центр соціальної реабілітації дітей, де працівники дізналися про сексуальну наругу.

В суді обвинувачений свою провину визнав повністю. Колегія суддів на чолі з суддею Василем Бужорою визначила буковинця винним у злочині. Призначила йому 15 років ув’язнення. Також чоловік повинен сплатити 300 тис. грн завданої моральної шкоди. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.