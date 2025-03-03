25-річного мешканця Тячівського району помістили в ізолятор тимчасового тримання

Закарпатські правоохоронці затримали 25-річного мешканця Тячівщини, підозрюваного у зґвалтуванні знайомої. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 2 березня, 24-річна потерпіла повідомила про зґвалтування на лінію «102».

«За викликом виїхала слідчо-оперативна група Тячівського районного відділу поліції. Жінка вказала, що до злочину причетний 25-річний місцевий житель. Вони разом розпивали алкогольні напої, а опісля – зловмисник наніс потерпілій кілька ударів та зґвалтував її», – розповіли правоохоронці, зазначивши, що медики зафіксували сліди насилля на тілі потерпілої.

Підозрюваного розшукали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Поліція відкрила справу за ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України. За зґвалтування йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.