Чоловік зараз воює в складі 116-ї бригади

Мешканець Глибоцької громади на Буковині, солдат 116-ї окремої механізованої бригади Степан Крилюк, отримав почесну нагороду «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Степан Крилюк мобілізувався до війська після початку повномасштабного нападу Росії у 2022 році.

Степан Крилюк воює в складі 116-ї окремої механізованої бригади. За сумлінне й успішне виконання бойових завдань житель Глибоцької громади, солдат Степан Крилюк отримав почесну нагороду «Золотий хрест».

«Цей нагрудний знак – це одна з відзнак Головнокомандувача Збройних сил України, генерал-полковника Олександра Сирського. Її вручають особам рядового і сержантського складу ЗСУ за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою», – повідомили в Чернівецькій обласній раді в середу, 2 жовтня.

116 окрема механізована бригада – підрозділ Сухопутних військ Збройних Сил України, який було сформовано у час повномасштабного вторгнення Росії. Станом на серпень 2023 року 116 бригада вела бої на мелітопольському напрямку. Командиром 116 ОМБр є полковник Іван Колонтай.

Відзнакою «Золотий хрест», яка є однією з найвищих відзнак у ЗСУ, нагороджують військовослужбовців рядового та сержантського і старшинського складу Збройних Сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.