Президент вручив нагороду Дмитру Волошину 1 жовтня в Києві

Командир 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Дмитро Волошин отримав звання Герой України та орден «Золота зірка». Відповідну відзнаку президент України Володимир Зеленський вручив військовому 1 жовтня в Києві. Окрім того, бригада під його командуванням отримала до бойового прапора стрічку «Буковинська».

Указ про присвоєння звання Героя України та вручення найвищої державної нагороди – орден «Золотої зірки» Володимир Зеленський підписав 30 вересня.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» полковнику Дмитру Волошину», – йдеться в указі президента.

Вручення державної нагороди відбулося 1 жовтня в Києві, повідомили на сайті Офісу президента. Під час відзначення командира 82-ї бригади зазначили, що «цьогоріч у травні підрозділи бригади, зокрема, зупинили російський наступ на Харківському напрямку. Із серпня особовий склад бригади бере участь в операції на Курщині».

Додамо, що за даними Вікіпедії Дмитра Волошина призначили командувати 82-ю десантно-штурмовою бригадою в 2024 році. Полковник раніше отримав нагороди орден Богдана Хмельницького II ступеня (2022 рік) та орден Богдана Хмельницького III ступеня (2014 рік).